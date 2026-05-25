Спасение пернатого: В Зиминском районе петуха освободили от строительной стяжки

В ветеринарную клинику Зиминского района поступил пернатый пациент с травмированием конечности. Лапу у птицы крепко сдавил строительный хомут.
Как рассказали в Ассоциации ветеринарии региона, средство фиксации для мечения на птицу надел прежний хозяин петуха. Животное росло, а пластик всё туже стягивал лапу пернатого. Из-за этого хомут сильно врезался в ткани, полностью перекрыв кровоток. Животное испытывало сильные боли и хромало более полугода.
Тревогу вовремя забили новые владельцы бедолаги. Его незамедлительно привезли в ветклинику, где специалисты провели необходимое вмешательство. Для начала ветеринары разрезали плотный пластик, чтобы не задеть жизненно важные сухожилия и сосуды животного, затем хирургическим путём провели очистку раны. Хозяевам петуха назначили пропоить птицу курсом антибиотиков и провести противовоспалительную терапию.
Сейчас отёк на травмированном месте птицы постепенно спадает. Вскоре пернатый снова сможет ловко стоять на обеих лапах.
В Ассоциации напомнили владельцам домашней птицы, что для безопасного учета нужно использовать только специальные разъемные кольца.
