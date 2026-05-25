Отметивший 32-летие Димаш обратился к поклонникам

24 мая был день рождения Димаша Кудайбергена. Именинник записал видеообращение к фанатам в Instagram. «Мне исполнилось 32. Провел концерт в Стамбуле и начал читать ваши поздравления. Всем большое спасибо! Меня поздравляют из разных уголков мира, а также мои соотечественники. Желаю вам и вашим семьям счастья. Пусть все ваши мечты исполнятся, желаю мира и добра», — отметил он.
Певец также пообещал, что порадует поклонников своим творчеством. «Я всегда делюсь с вами своими творческими планами, сейчас я начал работать как продюсер, но мой певческий путь продолжится и дальше. Впереди очень много хороших новостей. Ждите», — сказал Димаш.
Поклонники тепло поздравили Димаша на разных языках мира и пожелали ему успехов и вдохновения. «Димаш, ты особенный человек, и мы желаем тебе полного счастья!», — пишут фанаты. «Спасибо, что поделился несколькими минутами, объявив, что скоро появятся новости. Ты мега-звезда и всегда находишь время, чтобы поделиться с нами», — говорят они. «Пусть вся эта огромная энергия любви, тепла и заботы, которую ты щедро отдаешь миру, всегда возвращается к тебе сторицей», — добавляют поклонники.