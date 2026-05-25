Тысячи новосибирцев прошли Крестным ходом в честь Дня славянской письменности и культуры

В рамках праздничного молебна у Свято-Никольской часовни Андрей Травников поздравил земляков с Днём славянской письменности и культуры и с днём памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Сегодня во всём мире никто уже не возражает, что главным защитником славянских традиций, славянской письменности — кириллицы, объединяющей славянские народы, основы православной веры — главным защитником всего этого является Россия. А государственно-образующая нация нашей многонациональной Родины — русские — веками не только сохраняли собственные славянские традиции, но сохраняли и приумножали традиции других народов и национальностей, населяющих нашу землю. Самый щедрый подарок, который подарили русские всему российскому народу — это объединяющий нас русский язык. Сегодня этот праздник, день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. Мы русские, с нами Бог! Пусть будет так, пусть Бог хранит нашу великую Родину, наш дружный, сплочённый, многонациональный народ. Этот праздник для многонациональной Сибири, для её столицы — Новосибирска — имеет особое значение в год, объявленный Президентом страны Годом единства народов. Пусть этот праздник и в дальнейшем нас объединяет и укрепляет», — пожелал собравшимся глава региона.