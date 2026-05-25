Тысячи новосибирцев прошли Крестным ходом в честь Дня славянской письменности и культуры

Праздничное шествие протянулось в центре Новосибирска от Вознесенского Кафедрального собора к Свято-Никольской часовне, а затем к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.
В рамках праздничного молебна у Свято-Никольской часовни Андрей Травников поздравил земляков с Днём славянской письменности и культуры и с днём памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Сегодня во всём мире никто уже не возражает, что главным защитником славянских традиций, славянской письменности — кириллицы, объединяющей славянские народы, основы православной веры — главным защитником всего этого является Россия. А государственно-образующая нация нашей многонациональной Родины — русские — веками не только сохраняли собственные славянские традиции, но сохраняли и приумножали традиции других народов и национальностей, населяющих нашу землю. Самый щедрый подарок, который подарили русские всему российскому народу — это объединяющий нас русский язык. Сегодня этот праздник, день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. Мы русские, с нами Бог! Пусть будет так, пусть Бог хранит нашу великую Родину, наш дружный, сплочённый, многонациональный народ. Этот праздник для многонациональной Сибири, для её столицы — Новосибирска — имеет особое значение в год, объявленный Президентом страны Годом единства народов. Пусть этот праздник и в дальнейшем нас объединяет и укрепляет», — пожелал собравшимся глава региона.
Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей также поздравил новосибирцев: «Сразу видно, что мы — люди мужественные, потому что даже в дождливую и ветреную погоду нас согревает единство, любовь, и мы — достойные сыны тех, кто явился просветителем славян. Этот праздник именуется церковно-государственным. На протяжении многих веков церковь и государство были вместе, разделяли единое мировоззрение, свою жизнь строили на общих христианских ценностях. Когда мы говорим о Дне славянской письменности и культуры, мы понимаем, что главное — это не алфавит, главное — те знания, которые дали нам Первосвятители и их ученики. Михаил Ломоносов сказал: “Народ, который не знает своей истории, не имеет будущего”. Есть ещё прекрасные слова Фёдора Тютчева: “Не изменяй себе, Россия”. Мы должны помнить и не изменять себе, должны быть едиными, и тогда у нашего государства, у нашего народа будет большое будущее», — заключил Митрополит.
Напомним, что День славянской письменности и культуры традиционно отмечают в России 24 мая.