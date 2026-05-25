Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph перечислила страны, заблокировавшие план НАТО помощи Украине

Пять стран НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря альянса Марка Рютте о дополнительной помощи Киеву. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Пять стран НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря альянса Марка Рютте о дополнительной помощи Киеву. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, против предложения выступили Италия, Испания, Канада, а позднее к ним присоединились Франция и Германия. Отмечается, что Рютте рассчитывал утвердить инициативу на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре.

При этом поддержку предложению выразили Нидерланды, Польша, а также страны Скандинавии и Балтии, которые уже направляли сопоставимые объемы помощи Киеву.

Как отмечает издание, для принятия решения требовалось единогласие всех стран альянса, однако достичь его не удалось. Ранее Марк Рютте заявлял, что инициатива не получит поддержки, но не уточнял, какие государства выступили против.

Сейчас ключевым вопросом для НАТО является не Украина, а то, каким образом альянс будет функционировать в случае, если США решат выйти из его состава или сократят свое присутствие в деятельности альянса. Таким мнением поделился доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше