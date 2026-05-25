The Telegraph перечислила страны, заблокировавшие план НАТО помощи Украине

Пять стран НАТО не поддержали инициативу генерального секретаря альянса Марка Рютте о дополнительной помощи Киеву. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, против предложения выступили Италия, Испания, Канада, а позднее к ним присоединились Франция и Германия. Отмечается, что Рютте рассчитывал утвердить инициативу на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре.
При этом поддержку предложению выразили Нидерланды, Польша, а также страны Скандинавии и Балтии, которые уже направляли сопоставимые объемы помощи Киеву.
Как отмечает издание, для принятия решения требовалось единогласие всех стран альянса, однако достичь его не удалось. Ранее Марк Рютте заявлял, что инициатива не получит поддержки, но не уточнял, какие государства выступили против.
Сейчас ключевым вопросом для НАТО является не Украина, а то, каким образом альянс будет функционировать в случае, если США решат выйти из его состава или сократят свое присутствие в деятельности альянса. Таким мнением поделился доцент Финансового университета Иван Пятибратов.