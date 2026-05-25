Режим ЧС регионального характера ввели на территории Хабаровского края

За прошедшую неделю в Хабаровском крае ликвидировано 28 лесных пожаров. Всего на тушениях было задействовано 331 специалистов и 71 единицы техники. Причиной большинства возгораний остается неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Главной причиной лесных возгораний в крае остаётся нарушение правил пожарной безопасности: более половины пожаров возникают по вине человека. Для предотвращения угрозы не территории всего региона введено ограничение на посещение лесов — данная мера действует до 31 мая и при необходимости может быть продлена если ситуация не улучшится», — отметил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
По состоянию на утро 25 мая 2026 г. в Хабаровском крае на территории 13 муниципальных образований действует 18 лесных пожаров на общей площади 25 069 га. На тушении задействовано 383 специалиста и 68 единиц техники. Благодаря слаженной и оперативной работе лесопожарных групп за сегодняшнее утро был ликвидирован 1 очаг, площадью 1650 га. Действующие пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении на территории Хабаровского края режима ЧС регионального характера.
Владимир Кадыков сообщил, что ежедневно лесные участки патрулирует не менее 46 групп (в том числе межведомственных) в состав которых входит около 100 человек, обеспечивая соблюдение лицами, пребывающими в лесах требований пожарной безопасности. За минувшие выходные организовано и проведено более 222 патрулирований, осуществлено 179 профилактических бесед и роздано 560 информационных листовок.
Напомним, что за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
При обнаружении лесных пожаров следует незамедлительно сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный).
Бережное отношение к природе и своевременное информирование о возгораниях помогут сохранить лесные богатства края.
Напомним, на территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим. Также, в двух муниципальных округах региона введен режим чрезвычайной ситуации. Рослесхоз рекомендовал Хабаровскому краю рассмотреть вопрос о введении режима ЧС регионального характера. Кроме того, сохраняются критерии введения режима ЧС межрегионального характера на территории Амурской области и Хабаровского края.