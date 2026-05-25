Армия показала, где будут спать, есть и мыться 10-классники на учебно-полевых сборах в Беларуси

В белорусской армии показали, где будут спать, есть и мыться 10-классники на учебно-полевых сборах, которые стартуют в Беларуси с 25 мая, сообщили в эфире телеканал СТВ.
Для участвующих в сборах старшеклассников учебно-полевые сборы стартуют 25 мая. Занятия продлятся 10 дней и будут максимально приближены к условиям реальных воинских частей. Юноши будут жить в палатках, соблюдать армейскую дисциплину и следовать строгому распорядку дня.
В сюжете показали обустроенность быта: в палатках, где будет проживать максимум по 15 подростков, стоят уже заправленные кровати. «Курсантам» выделяют полотенце, матрас, постельное белье и тумбочку для личных вещей первой необходимости. Другие свои вещи школьники могут аккуратно хранить под кроватью. В палатках будет подключено электричество, а также установят средства для обогрева, так как ночи пока холодные.
Жить школьники будут в палатках. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.
— Быт ребят будет максимально приближен к армейскому, — рассказал командир отдельного радиотехнического батальона 49-й радиотехнической бригады военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси Денис Бобок.
Его батальон примет 60 человек — из четырех школ Минской области и столицы Беларуси. Также для школьников развернут армейские умывальники для водных процедур. А в вечернее время перед отбоем они будут ходить в баню. Прием пищи в армейской столовой будет организован в две смены. Рацион школьников будет максимально сбалансирован, но меню будет стандартным и приближенным к армейскому.
— На полдник будем выдавать дополнительно шоколад и молоко. Рацион достаточно сбалансированный: рыба, сыр, борщ. Все для того, чтобы ребятам хватало энергии на целый день, — пояснил военный.
Питаться школьники будут почти как в армии. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.
Каждый час на сборах будет расписан по строгому распорядку, включающему подъемы, туалет, приемы пищи и разводы на занятия по графику. Кроме того, со школьниками будут проводить воспитательную работу и давать возможность отдохнуть, поиграть в волейбол и футбол.
По вечерам на сборах — баня. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.
— Что необходимо для них, все будет сконцентрировано и проводиться в тех же масштабах, как для военнослужащих срочной службы, — прокомментировал заместитель командира 49-й радиотехнической бригады по идеологической работе военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси Артур Бабаханян.
Со школьниками будут проводить воспитательную работу. Фото: стоп-кадр | видео СТВ.
Причем также сказали про возможность отказа от обязательных учебно-полевых сборов 10-классников.
Тем временем замкомандира бригады сказал, каким телефоном можно пользоваться в белорусской армии.