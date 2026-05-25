День славянской письменности приглашают отметить хабаровчан

Жителей Хабаровска 31 мая в 13:00 приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры. На Комсомольской площади в этот день соберутся как профессиональные, так и любительские хоровые коллективы Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хоровую акцию «Поющая площадь» посвятят не только Дню славянской письменности, но и еще двум важным праздникам. В их числе 168-я годовщина со дня основания Хабаровска и православный праздник Святой Троицы. Для гостей масштабного мероприятия подготовили яркую музыкальную программу.
На сцене Комсомольской площади выступят хор и солисты Хабаровского краевого академического музыкального театра, а также приглашенная солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть. Кроме того, публика услышит концертный и женский академический хоры Хабаровского краевого колледжа искусств, академический женский хор «Прелюдия» и камерный хор ЦНКИД поселка Березовка.
— «Поющая площадь» уже давно выходит за рамки традиционного концерта — это событие, где музыка становится мостом, связывающим поколения. В совместном пении детей и взрослых отражается богатство национальной культуры, оживает память о традициях, а общая песня становится символом единства и преемственности, которую мы призваны хранить и передавать дальше, — рассказала художественный руководитель проекта Альбина Шкварец.
Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о планах на празднование 168-летия со дня основания Хабаровска. Программа рассчитана на три дня — концерты и фестивали прогремят по городу с 29 по 31 мая.