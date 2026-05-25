Красноярцы могут пожаловаться на невывоз мусора через чат-бот

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У регионального оператора «РОСТтех» появился чат-бот для обращений по вопросам вывоза мусора.
Через сервис красноярцы могут сообщить о невывозе твердых коммунальных отходов и получить обратную связь по срокам устранения проблемы.
Кроме того, чат-бот подскажет, как заключить договор, открыть лицевой счет, сообщить об изменении количества потребителей услуги и решить другие вопросы, связанные с обращением с ТКО.
Как сообщили в мэрии Красноярска, новый канал связи должен упростить взаимодействие жителей с региональным оператором.