Рубио: у США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном

На данный момент у США есть неплохие шансы договориться с Ираном по Ормузскому проливу и ядерной программе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова приводит Reuters.
Как отметил Рубио, сейчас у Вашингтона есть рабочий вариант, который может позволить открыть пролив и начать серьезные переговоры с Тегераном. При этом обсуждение ядерной тематики должно быть ограничено по времени.
«По моему мнению, у нас есть довольно надежный [вариант] касательно их возможности открыть пролив и начать очень серьезные, значимые и ограниченные по времени переговоры по ядерной проблематике. Надеюсь, мы сможем это сделать», — сказал он журналистам.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения с Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив. По его словам, стороны обсуждают финальные детали сделки, а подробности договоренностей раскроют позднее. При этом Axios сообщал, что проект может предусматривать перемирие на 60 дней и открытие пролива для судов.