Иркутянин не смог отсудить 2,7 млн рублей у стоматологии

Житель Иркутского района несколько лет лечил зубы в платной клинике, но остался недоволен результатом и потребовал компенсацию. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, суд встал на сторону врачей, однако назначил штраф за то, что клиника не сразу исправила мелкий дефект.
С 2016 по 2022 год пациенту ставили импланты, абатменты и коронки. Мужчина жаловался на боль и дискомфорт, обратился в другие больницы, где часть конструкций удалили — после этого ему стало лучше. Суд назначил экспертизу, которая выявила лишь один недостаток: нарушение фиксации коронок (расцементировку). Клиника вовремя исправила дефект бесплатно, других нарушений не нашли.
Истец требовал более 2,7 млн рублей, но суд первой инстанции отказал в выплате за лечение, признав лишь факт нарушения прав потребителя. Клинику обязали выплатить 10 тысяч рублей морального вреда и 5 тысяч штрафа. Иркутский областной суд оставил это решение в силе.
Ранее в Иркутской области вынесли приговор предпринимателю по делу о гибели подростка на базе отдыха.