Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянин не смог отсудить 2,7 млн рублей у стоматологии

Он хотел взыскать крупную компенсацию у стоматологии.

Источник: Freepik

Житель Иркутского района несколько лет лечил зубы в платной клинике, но остался недоволен результатом и потребовал компенсацию. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, суд встал на сторону врачей, однако назначил штраф за то, что клиника не сразу исправила мелкий дефект.

С 2016 по 2022 год пациенту ставили импланты, абатменты и коронки. Мужчина жаловался на боль и дискомфорт, обратился в другие больницы, где часть конструкций удалили — после этого ему стало лучше. Суд назначил экспертизу, которая выявила лишь один недостаток: нарушение фиксации коронок (расцементировку). Клиника вовремя исправила дефект бесплатно, других нарушений не нашли.

Истец требовал более 2,7 млн рублей, но суд первой инстанции отказал в выплате за лечение, признав лишь факт нарушения прав потребителя. Клинику обязали выплатить 10 тысяч рублей морального вреда и 5 тысяч штрафа. Иркутский областной суд оставил это решение в силе.

Ранее в Иркутской области вынесли приговор предпринимателю по делу о гибели подростка на базе отдыха.