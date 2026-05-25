В Минусинском округе водитель Subaru погиб после столкновения с «КАМАЗом»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП на автодороге «Саяны».
По предварительной информации, авария произошла сегодня утром на 13-м км трассы. Водитель Subaru двигался со стороны Курагино в сторону Минусинска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.