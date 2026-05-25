Бывший чиновник Омской области выпустил книгу о жизни в доме престарелых

Бывший первый вице-губернатор Омской области Андрей Бесштанько представил книгу «Я тебе нужен?», посвященную жизни в гериатрическом центре «Малаховка» в Подмосковье. Сейчас экс-чиновник руководит этим учреждением, специализирующимся на реабилитации пожилых людей и пациентов после тяжелых заболеваний.
Работа над изданием заняла около года. Книга вышла тиражом 150 экземпляров и состоит из двух частей: личных записок директора о буднях социального дома и 25 задач по внутренней коммуникации в подобных учреждениях.
В аннотации отмечается, что герои книги — люди с непростой судьбой, многие из которых ограничены в дееспособности. Однако это не мешает им мечтать, создавать семьи, учиться и работать. Издание призвано показать непридуманные моменты жизни в пансионатах взглядом руководителя.
Андрей Бесштанько не планирует продавать книгу на маркетплейсах. Она предназначена для профессионального сообщества — специалистов по социальной помощи и развитию системы пансионатов. Электронную версию труда автор уже направил знакомым в Омск, проявившим интерес к его работе.