В Ростовской области сборы с фур через систему «Платон» выросли в полтора раза

С марта 2026 года тариф для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн составляет 5,2 ₽ за каждый километр пути. Собранные средства оператор системы ежедневно направляет в федеральный бюджет. Система сбора платы за проезд по федеральным трассам стартовала в России 15 ноября 2015 года. Уже в мае 2016-го правительство утвердило распределение 10,8 млрд руб., поступивших от «Платона», между 24 субъектами РФ, среди которых были 20 крупных городов. Средства направили на ремонт и содержание дорожной инфраструктуры. Согласно этому постановлению кабинета министров, Ростов-на-Дону рассчитывал получить из общего пула 400 млн руб.