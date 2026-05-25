В Омске выступят путешественники, идущие пешком до Владивостока

Во вторник, 26 мая, в Омске состоится встреча с путешественниками Павлом и Тамарой — авторами канала «Пешком через Россию | Москва — Владивосток».
Супруги идут пешком через страну и сейчас добрались до Омска. На встрече они расскажут о своём путешествии, людях, которых встречают в дороге, сложностях маршрута и о том, как меняется восприятие России, когда проходишь её пешком.
Гости смогут задать путешественникам вопросы и пообщаться с ними лично. Встреча пройдёт в арт-пространстве М45 по адресу улица Ленина, 14/1. Начало — в 19:00, а вход свободный.
Организаторы отмечают, что мероприятие станет первым в новом помещении М45 и пройдёт ещё до официального завершения ремонта.