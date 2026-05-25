Оксана Самойлова рассказала, зачем поехала на Каннский кинофестиваль

Российская модель и предпринимательница Оксана Самойлова в понедельник, 25 мая, сообщила, что побывала на 79-м Каннском кинофестиваля. Она объяснила, что посетила мероприятие, поскольку «живет эту жизнь» и не отказывается и от каких возможностей.
— Классный опыт — побывать на Каннском кинофестивале. Это красивые люди, классная атмосфера, много интересного, много знакомств с людьми со всего мира из разных индустрий, — написала модель в личном блоге.
Для кинофестиваля она выбрала золотое и серебристое платья с приталенным силуэтом.
23 мая фильм «Минотавр», снятый российским режиссером Андреем Звягинцевым, получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Эта награда смотра считается второй по значимости после «Золотой пальмовой ветви». Во время премьеры фильма зрители аплодировали ему восемь минут.
Кроме того, на фестивале другой российский режиссер, Кантемир Балагов, представил новый фильм «Варенье из бабочек». Он вышел на красную дорожку вместе с актерами Райли Кио и Барри Кеоганом, которые исполнили главные роли в его картине.