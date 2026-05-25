В Хабаровске охранник украл у коллеги 340 тысяч, пока тот спал

В Хабаровске полицейские задержали 40-летнего охранника, подозреваемого в краже крупной суммы денег у коллеги, — сообщает УМВД России по городу.
По данным полиции, потерпевший, сотрудник частной охранной организации, занял у руководителя 340 тысяч рублей для покупки автомобиля. Деньги он хранил при себе.
Во время суточного дежурства мужчина уснул. Когда он проснулся, наличных в кармане уже не было.
Следствие установило, что коллега дождался, пока потерпевший уснёт, после чего забрал деньги и покинул смену.
Как уточнили в полиции, часть средств подозреваемый потратил на гостиницу и застолье со знакомыми. После задержания он вернул 80 тысяч рублей, остальные деньги были израсходованы.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.