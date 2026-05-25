В Хабаровске охранник украл у коллеги 340 тысяч, пока тот спал

Деньги были похищены во время ночной смены.

В Хабаровске полицейские задержали 40-летнего охранника, подозреваемого в краже крупной суммы денег у коллеги, — сообщает УМВД России по городу.

По данным полиции, потерпевший, сотрудник частной охранной организации, занял у руководителя 340 тысяч рублей для покупки автомобиля. Деньги он хранил при себе.

Во время суточного дежурства мужчина уснул. Когда он проснулся, наличных в кармане уже не было.

Следствие установило, что коллега дождался, пока потерпевший уснёт, после чего забрал деньги и покинул смену.

Как уточнили в полиции, часть средств подозреваемый потратил на гостиницу и застолье со знакомыми. После задержания он вернул 80 тысяч рублей, остальные деньги были израсходованы.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.