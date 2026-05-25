Рубио пригрозил Ирану иными вариантами, если дипломатия не даст результатов

США могут перейти к альтернативным мерам в отношении Тегерана, если дипломатический трек не даст нужного результата. Об этом журналистам во время визита в Индию заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, Вашингтон пока намерен дать шанс переговорам. При этом американская сторона не собирается соглашаться на условия, которые сочтет невыгодными.
«Как сказал президент (США Дональд Трамп — прим.ред.), он не спешит и не станет заключать плохую сделку. Мы в полной мере дадим шанс дипломатии, прежде чем попробуем альтернативные варианты», — отметил Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что работа над возможной договоренностью продолжается. Однако, если приемлемого варианта не появится, администрация США выберет другой сценарий.
Немногим ранее Дональд Трамп заявил, что сам примет решение о дальнейших шагах в отношении Тегерана. По его словам, от этого будет зависеть, начнут ли США полномасштабную военную операцию или нет. Шансы такого сценария американский лидер оценивал как «50 на 50». Окончательный выбор, как он утверждал, должен быть сделан 24 мая.