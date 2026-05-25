Роскачество объяснило, почему в жару лучше отказаться от газировки

В жаркую погоду не стоит утолять жажду сладкой газировкой. Такие напитки могут только усилить желание пить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Специалисты советуют пить больше обычной воды, чтобы восполнить жидкость, которую организм теряет с потом, дыханием и мочой. В жару и при физической нагрузке эти потери становятся больше.
«Высчитывается норма не так уж и сложно: в среднем с потом и дыханием человек теряет около 0,5 литра воды, а с мочой выводится около полутора литров. Итого — два литра воды, потерянной организмом за сутки. В жаркую погоду и при физической нагрузке потери могут быть больше», — объяснили эксперты.
Специалисты напомнили, что обезвоживание может привести к усталости, быстрой утомляемости и ухудшению самочувствия. Негативные последствия для организма возможны уже при потере 10% жидкости.
Кроме воды, жажду может утолить квас. В нем содержатся углекислота, аминокислоты, кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В и витамин С. Также в Роскачестве назвали подходящими напитками чай и соки. При этом соки лучше разбавлять водой.
