Оператор Т2 улучшил сеть 4G в туристической зоне Хакасии

T2, российский оператор мобильной связи, улучшил сеть в Ширинском районе Республики Хакасия.
К началу туристического сезона инженеры компании установили новые базовые станции стандартов 2G и 4G в двух популярных у отдыхающих локациях — курортном поселке Жемчужный и районе Туимского провала. Голосовая связь в обеих точках стала работать стабильнее, мобильный интернет — быстрее.
В курортном поселке Жемчужный установка дополнительного оборудования позволила увеличить емкость сети: отдыхающие могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок. Жемчужный расположен на берегу озера Шира — одного из крупнейших соленых озер Хакасии, известного лечебными свойствами воды и грязей.
Благодаря размещению новой базовой станции в селе Туим, оператор улучшил покрытие для местных жителей и туристов, приезжающих к Туимскому провалу. Это техногенный объект на месте закрытого подземного рудника: на его месте образовалась воронка глубиной около 120 метров, заполненная бирюзовой водой, — одна из самых необычных достопримечательностей Хакасии.
Отметим, летом 2025 года в Ширинском районе Хакасии побывало на 21% больше туристов, чем годом ранее. Прирост отдыхающих обеспечили прежде всего путешественники из Красноярского края, Иркутской области, Кузбасса, Новосибирской и Томской областей. Традиционно по Хакасии чаще всего путешествуют жители Красноярского края. Они составляют примерно две трети всего туристического потока республики.