Оператор Т2 улучшил сеть 4G в туристической зоне Хакасии

Отметим, летом 2025 года в Ширинском районе Хакасии побывало на 21% больше туристов, чем годом ранее. Прирост отдыхающих обеспечили прежде всего путешественники из Красноярского края, Иркутской области, Кузбасса, Новосибирской и Томской областей. Традиционно по Хакасии чаще всего путешествуют жители Красноярского края. Они составляют примерно две трети всего туристического потока республики.