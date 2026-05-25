Хабаровские каратисты покорили пьедестал международного турнира

На соревнованиях Belarus Open WKO юные спортсмены завоевали 17 медалей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Беларуси прошёл международный турнир по карате Belarus Open WKO. Более тысячи спортсменов из восьми стран мира выявляли сильнейших в кумите, ката и ката групп. Хабаровский край представляли 12 юных спортсменов и их тренер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В команду вошли воспитанники городской общественной организации «Кёкушинкай карате-до» в возрасте от восьми до 18 лет. В возрастной категории 40+ выступил тренер Святослав Еренков.

По итогам соревнований сборная завоевала 17 медалей — восемь золотых, семь серебряных и две бронзовых.

— По результатам турнира нет ни одного проигравшего, все ребята везут домой минимум по одному кубку из своих категорий. Младшие спортсмены 8 — 11 лет впервые участвовали в таком масштабном турнире и сразу попали на пьедестал сильнейших во всех разделах и категориях. Наша героиня 11-летняя Диана Безверхова во второй раз за полгода приняла участие в чужой категории и боролась с сильнейшими соперницами 12−13 лет из России, Беларуси и ОАЭ. Заняла третье место в боях и два первых в разделе ката. Абсолютным чемпионом стал Егор Луговой, завоевав три золотых медали в категории 14−15 лет, — рассказали в общественной организации «Кёкушинкай карате-до».

Спортсмены готовятся к очередным соревнованиям. В июле планируют участие в первенстве мира, которое пройдет в Токио.

