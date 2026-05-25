Хабаровские каратисты покорили пьедестал международного турнира

— По результатам турнира нет ни одного проигравшего, все ребята везут домой минимум по одному кубку из своих категорий. Младшие спортсмены 8 — 11 лет впервые участвовали в таком масштабном турнире и сразу попали на пьедестал сильнейших во всех разделах и категориях. Наша героиня 11-летняя Диана Безверхова во второй раз за полгода приняла участие в чужой категории и боролась с сильнейшими соперницами 12−13 лет из России, Беларуси и ОАЭ. Заняла третье место в боях и два первых в разделе ката. Абсолютным чемпионом стал Егор Луговой, завоевав три золотых медали в категории 14−15 лет, — рассказали в общественной организации «Кёкушинкай карате-до».