Штраф за пьяное вождение заменили на 10 месяцев работ по апелляции прокурора Хабаровского края

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский краевой суд усилил наказание для 29 летнего жителя посёлка Охотска, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Изначально Николаевский на Амуре городской суд Хабаровского края приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Решение было вынесено в феврале текущего года по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционном порядке, указав, что назначенное наказание не соответствует тяжести нарушения. Установлено, что осуждённый ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение — тогда ему назначили обязательные работы. Однако это не повлияло на его поведение, и он вновь сел за руль нетрезвым.

Судебная коллегия Хабаровского краевого суда поддержала позицию прокуратуры и изменила приговор. Теперь мужчина проведёт 10 месяцев в исправительном центре, а из его заработка будет удерживаться 10% в доход государства.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru