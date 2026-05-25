26 мая в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя

Ограничение связано с праздничными мероприятиями в школах.

Розничную продажу алкоголя запретят в Прикамье во вторник 26 мая, сообщили в администрации.

26 мая в школах города и края для учащихся девятых и одиннадцатых классов пройдут «Последние звонки». В связи с проведение праздничных мероприятий, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение действует с 08:00 до 22:00.

Однако запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары, которые смогут продавать спиртное в открытом виде.

Нарушение постановления влечёт за собой штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 100 до 300 тысяч для юридических лиц.

Напомним, самыми популярными предметами на ЕГЭ в 2026 году стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Основной период сдачи стартует 1 июня с экзамена по математике.