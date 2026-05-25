Омские водители массово попадаются на выезде на встречку под камерой

Комплекс фото-, видеофиксации административных правонарушений, установленный в районе остановки общественного транспорта «МСЧ-11», ежедневно фиксирует нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2026 года таких нарушений уже 223.

На данном участке отмечается интенсивное движение пешеходов.

Один из нарушителей — 37-летний водитель автомобиля «Мазда» — едва не сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. В этот же день водитель пассажирского автобуса, подвергая опасности жизнь и здоровье пассажиров, выехал на встречную полосу.

Оба водителя на данном участке нарушают ПДД не впервые.

«Письма счастья» со штрафом 7500 рублей направлены собственникам автотранспорта.