Омские водители массово попадаются на выезде на встречку под камерой

С начала 2026 года таких нарушений уже 223.
На данном участке отмечается интенсивное движение пешеходов.
Один из нарушителей — 37-летний водитель автомобиля «Мазда» — едва не сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. В этот же день водитель пассажирского автобуса, подвергая опасности жизнь и здоровье пассажиров, выехал на встречную полосу.
Оба водителя на данном участке нарушают ПДД не впервые.
«Письма счастья» со штрафом 7500 рублей направлены собственникам автотранспорта.