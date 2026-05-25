На юге Красноярского края водитель легковушки врезался в КамАЗ и погиб на месте

Сегодня утром в Минусинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru двигался по автодороге «Саяны». На 13-м километре со стороны Курагино в сторону Минусинска легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в КамАЗ. Водитель Subaru от полученных травм скончался на месте ДТП, второй участник аварии не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.