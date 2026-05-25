ВТБ и «Магнит» объявили о запуске партнерского проекта

Первым продуктом партнерства станет платежный сервис «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнита», а также совместная платежная карта. Оформить ее можно будет в приложении ретейлера. После выпуска клиент сможет управлять картой в приложении: пополнять баланс, просматривать операции и оплачивать покупки в магазинах сети.
Для оплаты на кассе пользователю нужно будет открыть приложение «Магнита» и показать на кассе QR-код. В компании отметили, что для оплаты не потребуется доступ к интернету. За покупки в магазинах сети будет начисляться кешбэк бонусами «Магнит Плюс» — до 20%.
Проект предусматривает выпуск цифровой карты в приложениях «Магнита» и ВТБ, а также пластиковой кобрендовой карты. Заказать ее можно будет в приложении «Магнита», на сайте и в приложении ВТБ, в офисах и контакт-центре банка, позднее — на «Почте России».
До конца мая сервис планируется запустить в девяти регионах России. В течение ближайших месяцев он будет работать по всей стране.
Еще одно направление партнерства — доставка продуктов из магазинов «Магнит у дома» через приложение «ВТБ Онлайн». В дальнейшем к сервису планируется подключить магазины «М. Косметик», супермаркеты «Магнит Семейный» и суперсторы «Магнит Экстра». При оплате картой ВТБ клиенты смогут получить кешбэк рублями до 10%.
По данным компаний, общий ассортимент товаров «Магнита» в приложении ВТБ составит около 270 тыс. наименований. В зависимости от локации пользователям будет доступно до 15 тыс. позиций из ассортимента конкретного магазина. Сервис планируется запустить в июне во всех регионах, где работает «Магнит Доставка».
«Партнерство с ВТБ позволило вывести наше покупательское предложение на новый уровень. В приложении “Магнит” появилась новая миссия — финансовые сервисы, ключевым из которых является “Магнит Пэй ВТБ”. Это беспрецедентный платежный инструмент по размеру выгоды в ретейле и удобный способ оплачивать покупки в офлайне прямо из приложения», — заявил генеральный директор группы компаний «Магнит» Евгений Случевский.
«Мы стремимся дать клиентам максимум выгоды от регулярного взаимодействия с банком и нашими партнерами. ВТБ и “Магнит” — крупнейшие игроки рынка по масштабам сети, поэтому наш суперпроект будет доступен абсолютному большинству россиян в “одно касание”, — отметила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Запуск в мае «уникального для рынка и потребителя» проекта ВТБ с крупнейшим ретейлером на российском рынке Скоробогатова анонсировала в середине апреля. Название будущего партнера она тогда не раскрыла.
