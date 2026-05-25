ВТБ и «Магнит» объявили о запуске партнерского проекта

Для оплаты на кассе пользователю нужно будет открыть приложение «Магнита» и показать на кассе QR-код. В компании отметили, что для оплаты не потребуется доступ к интернету. За покупки в магазинах сети будет начисляться кешбэк бонусами «Магнит Плюс» — до 20%.