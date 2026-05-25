В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным

В Центральном административном округе Москвы планируют открыть 15 новых инновационных учебных комплексов на замену старым школам, сообщила вице-мэр города по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью РБК.
Она отметила, что многие школьные здания в центре города построили еще до революции: «Они маленькие, и даже в рамках капитального ремонта превратить их в современное комфортное образовательное пространство невозможно». Каждый современный комплекс, который построят на замену таких школ, сможет принять 1 тыс. учеников. Пять из них смогут начать набор в 2028 году, заявила Ракова.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре «школы будущего» появятся в столице до конца 2027 года в Басманном, Мещанском и Пресненском районах.
Ракова отметила, что с 2024 года в Москве запустили масштабную программу мэра «Моя школа», в рамках которой реконструируют старые учебные здания. «Мы создаем современные образовательные пространства, в которые хочется приходить учиться, общаться, развиваться, — с трансформируемыми классами, лабораториями, IТ-полигонами, медиатеками, атриумами, современными спортзалами и столовыми и продуманными зонами отдыха. Как шутят те, кто впервые оказывается внутри обновленных школ, что они больше похожи на офис IT-компании», — рассказала Ракова.
Она подчеркнула, что сегодня школа — «это уже не набор стандартных классов, а целостная среда для всестороннего развития». «На первый план выходят многофункциональность, технологичность и эстетичность пространств, их способность адаптироваться под разные образовательные сценарии. Все это сейчас напрямую влияет на то, как ребенок учится, социализируется, раскрывает свои таланты и выстраивает индивидуальную траекторию роста», — уверена вице-мэр.
В рамках программы уже открыли 55 модернизированных школ, в 2026 году обновят еще несколько десятков зданий, а к 2033 году планируется полностью реконструировать около 750 зданий, рассказала вице-мэр.