За сутки пожарные Дона потушили семь возгораний

По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, за минувшие сутки пожарно‑спасательные подразделения ликвидировали 7 техногенных пожаров и 5 дорожно‑транспортных происшествий.
Для реагирования на происшествия были задействованы 96 сотрудников и 24 единицы техники.
Ведомство напоминает жителям: избегайте перегрузки электросети одновременным подключением нескольких мощных электроприборов — это может привести к возгоранию.
