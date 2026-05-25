Репетитор по физике в Нижнем Новгороде может зарабатывать 120 тысяч рублей

Подборку вакансий в сфере образования подготовили специалисты Авито Работы.
Согласно информации, репетитор по физике для старшеклассников на онлайн-платформе ищет преподавателей с опытом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ может зарабатывать до 120 тысяч рублей. Он должен проводить занятия дистанционно с использованием интерактивной доски и готовых учебных материалов. Преподавателю не нужно самостоятельно искать клиентов или проверять домашние задания — эти вопросами займется сама платформа.
Учителю начальной школы предлагают доход от 65 тысяч до 75 тысяч рублей в месяц.
Специалисту нужно будет заниматься обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста, а также участвовать в образовательной и внеурочной деятельности. Дополнительно предусмотрена возможность вести платные занятия.
Учитель английского языка в частном образовательном центре сможет зарабатывать от 60 тысяч до 70 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает занятия с детьми младшего школьного возраста в очном формате и обучение в игровой форме.
Напомним, более 12,5 тысячи нижегородских 11-классников планируют сдавать ЕГЭ в этом году.