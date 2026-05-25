В США назвали самое опасное место на планете

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны Прибалтики стали одним из самых опасных регионов мира на фоне напряженности вокруг России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.
По мнению эксперта, антироссийские настроения в странах Балтии усиливают риски дальнейшей эскалации. Сакс отметил, что в регионе звучат призывы, связанные с конфронтацией и жесткой риторикой в отношении России. Он также указал, что дополнительное напряжение создают ситуация вокруг Украины, обсуждения ремилитаризации в Германии, а также политика Франции и Великобритании.
Сакс считает, что совокупность этих факторов может привести к серьезным последствиям для Европы. По его словам, Украина заинтересована в расширении конфликта и может стремиться вовлечь в него европейские государства, поскольку самостоятельно противостоять России, по мнению эксперта, Киев не способен.
— А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове, — заключил профессор.
22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «переломном моменте» в конфликте с РФ во время неформального заседания совета Украина — НАТО в шведском Хельсингборге. По его словам, для достижения мирного урегулирования конфликта следует сосредоточиться на «дипломатии, давлении и силе».