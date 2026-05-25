Работодателям Иркутской области компенсируют затраты на зарплату сотрудникам

Глава минтруда региона Кирилл Клоков также напомнил, что предприятиям и организациям предоставляется финансовая помощь государства на оснащение рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий, включая СВО, с любой группой инвалидности. Компенсация расходов в размере 200 тысяч рублей выделяется работодателям на приобретение необходимого оборудования, позволяющего обустроить рабочее место в соответствии с индивидуальными потребностями работника с ограниченными возможностями здоровья.