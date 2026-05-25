Работодателям Иркутской области компенсируют затраты на зарплату сотрудникам

К ним относятся ветераны боевых действий, люди с инвалидностью, лица, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, одинокие и многодетные родители, а также усыновители и опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, освобожденные из мест лишения свободы.
Программа субсидирования найма распространяется на юридические лица, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей. Работодатели могут получить субсидию, которая выплачивается частями после первого, третьего и шестого месяцев с момента трудоустройства гражданина.
Ключевым условием является оформление трудовых отношений по направлению Кадрового центра «Работа России». Трудовой договор должен быть заключен на неопределенный срок на условиях полного рабочего дня, а зарплата — не ниже 1,5 установленного МРОТ, уточняет пресс-служба Правительства региона.
«С начала года 75 организаций Приангарья воспользовались правом на частичную компенсацию затрат на оплату труда и налогов для принятых сотрудников. Благодаря этой мере трудоустроено 83 жителя области, в том числе 14 ветеранов спецоперации. Мера поддержки реализуется в рамках национального проекта “Кадры”. Бизнес может снизить нагрузку на фонд оплаты труда и направить сэкономленные средства на развитие производства, а социально незащищенные граждане получают возможность быстрее найти работу», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Глава минтруда региона Кирилл Клоков также напомнил, что предприятиям и организациям предоставляется финансовая помощь государства на оснащение рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий, включая СВО, с любой группой инвалидности. Компенсация расходов в размере 200 тысяч рублей выделяется работодателям на приобретение необходимого оборудования, позволяющего обустроить рабочее место в соответствии с индивидуальными потребностями работника с ограниченными возможностями здоровья.
В 2026 году девять работодателей региона уже воспользовались этой мерой поддержки, оснастили рабочие места оборудованием, обеспечивающим комфортную и продуктивную работу специалистов с инвалидностью. Подробнее узнать о программах субсидирования работодателей можно, обратившись в филиал Кадрового центра «Работа России» по месту жительства.