Красноярского подростка наказали за публичное оскорбление полицейских

В Красноярске 15-летний мальчик за оскорбление представителей власти попал в Центр временного содержания.
Напомним, случай произошел 16 мая у ТЦ «Кубатура». Там собралась компания и подъехали инспекторы ДПС, чтобы привлечь к ответственности 20-летнего водителя «Мерседеса» за езду без прав. Но несовершеннолетний друг нарушителя стал выражаться в адрес стражей порядка нецензурной бранью, прилюдно оскорблял и мешал составлять протокол. Очевидцы сняли происходящее на видео, ролик выложили в соцсети и он набрал множество просмотров.
«От возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) парня спасли два месяца, которых не хватило для наступления 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности. Но прокурорская проверка показала, что подросток не в первый раз противопоставляет себя обществу и государственным ценностям, за ним замечена приверженность экстремистским движениям», — рассказали в ведомстве.
В итоге суд поместил школьника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.
Водитель «Мерседеса», который является злостным нарушителем ПДД, получил 15 суток административного ареста, а его машину увезли на спецстоянку. Позже против парня возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорбление (ч. 1 ст. 318 УК).
