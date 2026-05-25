Красноярского подростка наказали за публичное оскорбление полицейских

«От возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) парня спасли два месяца, которых не хватило для наступления 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности. Но прокурорская проверка показала, что подросток не в первый раз противопоставляет себя обществу и государственным ценностям, за ним замечена приверженность экстремистским движениям», — рассказали в ведомстве.