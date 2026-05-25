Как изменится движение транспорта в Хабаровске 31 мая из-за марш-парада?

В центре Хабаровска 31 мая 2026 года на несколько часов изменится привычная схема движения транспорта из-за проведения марш-парада духовых оркестров.
Ограничения коснутся центральной части города и будут действовать в течение нескольких часов — с 14:00 до 17:45. В этот период движение всех видов транспорта в зоне проведения мероприятия будет приостановлено, а маршруты общественного транспорта скорректированы с учётом перекрытий.
Городские службы отмечают, что изменения вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей марш-парада, а также для свободного прохождения колонн по центральным улицам.
Какие улицы будут перекрыты?
В указанный период будет полностью ограничено движение транспорта по улице Муравьёва-Амурского, одной из ключевых магистралей центра города. Также перекроют участок улицы Карла Маркса — от улицы Шевченко до улицы Льва Толстого.
Помимо основных магистралей, ограничения затронут и ряд прилегающих улиц в центральной части Хабаровска. Это означает, что привычные маршруты проезда через центр города в это время окажутся недоступны, и водителям придётся использовать объездные направления.
Как будет ходить общественный транспорт?
На время проведения марш-парада изменится работа троллейбусов, трамваев и автобусных маршрутов. Общественный транспорт будет перенаправлен по альтернативным улицам, чтобы сохранить транспортную доступность города.
Троллейбусы маршрутов № 1, 4 и 9 в направлении центра города будут следовать через улицы Синельникова и Ленинградскую до железнодорожного вокзала. В обратном направлении движение сохранится по аналогичной схеме с выходом на улицу Карла Маркса.
Трамвайные маршруты также будут работать по изменённым схемам с конечными остановками в других районах города, включая направления «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж» и «Картонно-рубероидный завод — Индустриально-экономический колледж».
Автобусные маршруты будут перераспределены по нескольким объездным направлениям. Часть рейсов направят через Амурский бульвар, улицы Запарина, Серышева, Ким Ю Чена, Московскую и Ленинградскую. Некоторые маршруты будут проходить через железнодорожный вокзал, где для пассажиров организуют дополнительные остановки для посадки и высадки.
Что важно учитывать пассажирам и водителям?
Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать поездки в центральную часть Хабаровска с учётом временных ограничений. В период проведения мероприятия возможны задержки движения общественного транспорта и увеличение времени в пути на объездных маршрутах.
Водителям личного транспорта советуют заранее выбирать альтернативные пути объезда центра города, чтобы избежать заторов и ограничений в зоне перекрытий.
Где можно уточнить информацию о движении транспорта?
Актуальную информацию о работе маршрутов и возможных изменениях можно получить в диспетчерской службе МБУ города Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56. Специалисты уточнят схемы движения и подскажут оптимальные варианты проезда в день проведения мероприятия.