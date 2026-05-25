Медведев рассказал, когда определят соискателей госпремии в области науки

Медведев: совет по науке определит соискателей госпремии в понедельник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Совет при президенте РФ по науке и образованию на заседании в понедельник определит соискателей Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию Дмитрий Медведев.

«В минувший четверг, 21 мая, состоялось заседание президиума Совета по науке и образованию, на котором были определены приоритетные работы. А сегодня на заседании Совета при президенте по науке и образованию по итогам тайного голосования определятся соискатели, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения госпремией», — сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как идет процесс обсуждения работ, которые представлены на соискание Государственной премии РФ.

Он отметил, что работы претендентов проходят тщательную экспертизу. По ее итогам в этом году на рассмотрение Совета вынесены 13 работ.

«Отбор претендентов на Государственную премию в области науки и технологий — многоступенчатая процедура, в ходе которой важно определить самые достойные работы. Они вносят важный практический вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие экономики», — добавил Медведев.

Он отметил, что каждый год на соискание государственной премии выдвигаются работы в самых разных сферах, плоды труда отдельных талантливых ученых и целых коллективов.

«Важно то, что их научные интересы охватывают практически весь спектр перспективных и актуальных направлений: от медицины и генетики до математики, от глубоких исторических изысканий до закрытых разработок в оборонной сфере», — подчеркнул Медведев.

По его словам, последней теме по понятным причинами уделяется самое серьезное внимание. Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет создавать образцы вооружений, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это, по словам Медведева, требует как фундаментальных исследований, так и новых инженерных и конструкторских решений.

«Также отмечу, что с каждым годом уровень и значимость представляемых работ становятся выше. Особенно радует то, что в нашей науке все более уверенно и активно проявляют себя молодые ученые. Уверен, что у них большое будущее», — добавил он.

