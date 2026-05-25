В Прикамье завтра введут запрет на розничную продажу алкоголя

Алкоголь не будут продавать 26 мая на время проведения в школах Прикамья мероприятия «Последний звонок», 28 мая — День пограничника, 1 июня — День защиты детей. В мае трезвыми днями уже стали 1 мая в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы.