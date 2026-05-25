В Прикамье завтра введут запрет на розничную продажу алкоголя

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов на территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. В ближайшие семь дней его введут три раза.
Алкоголь не будут продавать 26 мая на время проведения в школах Прикамья мероприятия «Последний звонок», 28 мая — День пограничника, 1 июня — День защиты детей. В мае трезвыми днями уже стали 1 мая в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы.
Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.
Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
В Перми последний звонок прозвенит для 18 тысяч выпускников. Торжественные мероприятия во всех школах города пройдут 26 мая.