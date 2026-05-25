Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подорожали ноутбуки и подешевели телевизоры

Рост цен на компьютеры в Ростовской области связан с расходами на логистику.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выросли цены на непродовольственные товары. Как сообщают аналитики Отделения Банка России по Ростовской области, это связано, в том числе, с увеличением расходов на логистику.

В апреле средняя цена компьютеров выросла на 1,14%. Подорожание ноутбуков и планшетов вызвано дефицитом и повышением стоимости компонентов для электроники на мировом рынке. Кроме того, продавцы продолжили закладывать в цены возросшие расходы на доставку товаров.

Зато в регионе снизились цены на телевизоры, смартфоны, беспроводные наушники и смарт-часы. По мнению специалистов, это связано, в частности, с сокращением спроса на товары длительного пользования, в том числе из-за охлаждения потребительского кредитования. За год телевизоры подешевели на 2,87%, а средства связи в целом — на 4,37%.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.