В Ростовской области подорожали ноутбуки и подешевели телевизоры

В Ростовской области выросли цены на непродовольственные товары. Как сообщают аналитики Отделения Банка России по Ростовской области, это связано, в том числе, с увеличением расходов на логистику.
В апреле средняя цена компьютеров выросла на 1,14%. Подорожание ноутбуков и планшетов вызвано дефицитом и повышением стоимости компонентов для электроники на мировом рынке. Кроме того, продавцы продолжили закладывать в цены возросшие расходы на доставку товаров.
Зато в регионе снизились цены на телевизоры, смартфоны, беспроводные наушники и смарт-часы. По мнению специалистов, это связано, в частности, с сокращением спроса на товары длительного пользования, в том числе из-за охлаждения потребительского кредитования. За год телевизоры подешевели на 2,87%, а средства связи в целом — на 4,37%.
