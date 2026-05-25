Омская больница ищет врачей с зарплатой до 150 тысяч рублей

В Омске городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 ищет врачей. Информация о вакансиях обновлена 25 мая 2026 года.
Медучреждению требуется врач-анестезиолог-реаниматолог. Специалисту предлагают зарплату до 150 тысяч рублей. Работать предстоит в отделении реанимации и интенсивной терапии стационара. От кандидата требуется высшее медицинское образование по специальностям «Лечебное дело» или «Педиатрия», а также интернатура или ординатура по направлению «Анестезиология-реаниматология».
Также больница ищет врача ультразвуковой диагностики по неотложной помощи. Зарплата по этой вакансии составляет от 80 до 100 тысяч рублей. В обязанности входит анализ информации о состоянии пациента, определение показаний и противопоказаний к УЗИ, выбор метода исследования и сопоставление результатов с данными осмотра.
Обе вакансии предполагают полную занятость и сменный график работы. Количество рабочих мест — по одному на каждую должность.