В Уфе неизвестные сломали памятник клещу Валере II

Вандалы отломили клеща Валерия II от постамента и ретировались. Его создатель, путешественник Олег Чегодаев в беседе с журналистом «Башинформ» заявил, что арт-объект в ближайшее время будет восстановлен.
«Подробностей случившегося я не знаю, был в лесу. Сегодня утром пришёл на работу, смотрю — постамент пустой. Неизвестные вчера отломили его, погнули лапки и бросили на земле, а мои сотрудники нашли — занесли в помещение магазина. Конечно, мы планируем восстановить памятник, у нас же своя ювелирная мастерская. Сегодня встретимся с ювелиром, соберем “врачебно-ювелирный” консилиум и решим, что с ним делать, как закрепить», — сообщил Олег Чегодаев.
Что касается самого инцидента, то несмотря на большой поток посетителей, виновного попробуют вычислить. Примечательно, что предыдущий подобный случай с клещом Валерой I стал поводом для обращения в полицию только благодаря инициативе стороннего посетителя, написавшего заявление самостоятельно.
Напомним, в июне 2023 года на улице Мустая Карима, 44 состоялось открытие нового памятника клещу Валере II. Он 5 см высотой, в отличие от Валерия I больше проработан в деталях, но в целом — практически идентичная копия. Как ранее сообщал «Башинформ», первый клещ, установленный в сентябре 2020 года, простоял 966 дней. Он был отлит из серебра 925-й пробы. В день празднования последнего звонка в Уфе его украли школьники. Действия злоумышленников попали на камеру уличного видеонаблюдения.