Владивосток выделяет 1,16 млрд рублей на 40 новых автобусов для «ВПОПАТ № 1»

Администрация Владивостока выделяет более 1,16 млрд рублей на закупку в лизинг 40 новых автобусов для городского перевозчика «ВПОПАТ № 1». Как пишут «Новости Владивостока на VL.ru», в аукционной документации речь идёт о 15 автобусах среднего и 25 — большого класса, поставку которых в город рассчитывают завершить до середины ноября при условии успешного прохождения аукциона.
Город планирует взять автобусы в лизинг на три года, то есть на 36 лизинговых периодов, после чего техника перейдёт в собственность администрации Владивостока. По документации, цена контракта составляет 1 169 257 900 рублей, что при сохранении начальной цены даёт среднюю стоимость одного автобуса около 29,2 млн рублей и ежегодную нагрузку на бюджет Владивостока примерно в 389,7 млн рублей.
Из закупаемых машин 15 — это средний класс: двухдверные автобусы МАЗ 206 или эквивалент на 25−30 посадочных мест, ещё 25 — большой класс: трёхдверные низкопольные МАЗ 303 или аналоги на 30−35 мест. Все автобусы должны быть новыми, не старше 2025 года выпуска, окрашены в синий цвет RAL 5015 и оснащены онлайн‑кассами, автоинформатором, кондиционером, печкой, видеокамерами, медиапанелями, USB‑розетками и системой ГЛОНАСС.
Поставщик обязан доставить технику во Владивосток за свой счёт и обеспечить в течение двух лет или до 150 тысяч километров пробега безотказную работу автобусов и всех комплектующих. Если в гарантийный срок выявят неисправности, их должны устранить не позднее чем через 45 дней после фиксации заявки от администрации. Оплата поставщику будет проходить ежемесячными лизинговыми платежами по договору.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 июня, а подведение итогов торгов запланировано на 15 июня 2026 года.