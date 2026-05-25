Правозащитники сообщили о захвате тюрьмы в Венесуэле из-за пыток

В венесуэльском штате Баринас заключенные захватили территорию исправительного учреждения и объявили забастовку.
Об этом сообщил неправительственный Центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones) со ссылкой на сообщения самих заключенных.
Правозащитники уточнили, что 24 мая более 1,3 тыс. арестантов из тюрьмы INJUBA, включая женщин, начали забастовку. По словам находящихся под стражей, недавно в учреждении назначили нового директора, после чего участились жесткие обыски, в ходе которых намеренно уничтожались личные вещи, а более 120 человек поместили в штрафной изолятор. Также заключенные заявляли о регулярных избиениях и применении пыток,
«Они также утверждают, что директор, предположительно, стреляет по тюремным башням, что может привести к трагедии», — говорится в сообщении.
Центр мониторинга тюрем возложил ответственность за возможные последствия на министра по делам пенитенциарной системы Хулио Гарсию Серпу. Власти Венесуэлы эту информацию не комментировали.
