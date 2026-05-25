Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых омичей будут судить за убийство трёх лосей и косуль

По версии следствия, мужчины незаконно охотились в Омском районе и причинили ущерб природе более чем на миллион рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте. Фигурантами стали пять местных жителей, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчины находились возле деревни Халдеевка Омского района. Там, используя транспорт, они незаконно отстрелили трёх косуль и трёх лосей.

Ущерб, причинённый Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, оценили более чем в 1 млн рублей. Обвиняемые вину не признали и ущерб не возместили.

Для обеспечения возможного взыскания суд наложил арест на банковские счета и автомобиль одного из фигурантов.

Уголовное дело направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчин обвиняют по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.