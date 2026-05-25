Пятерых омичей будут судить за убийство трёх лосей и косуль

В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте. Фигурантами стали пять местных жителей, сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчины находились возле деревни Халдеевка Омского района. Там, используя транспорт, они незаконно отстрелили трёх косуль и трёх лосей.
Ущерб, причинённый Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, оценили более чем в 1 млн рублей. Обвиняемые вину не признали и ущерб не возместили.
Для обеспечения возможного взыскания суд наложил арест на банковские счета и автомобиль одного из фигурантов.
Уголовное дело направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчин обвиняют по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.