В Омске отменили концерт Алексея Глызина из-за проблем с туром

Концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в Омске, запланированный на 26 мая, не состоится. В администрации омской филармонии, мероприятие отменено организаторами по техническим причинам.
Выступление должно было пройти завтра, 26 мая, в 19:00 в зале филармонии на улице Ленина, 27А. Однако артист не приедет и в другие города: ранее был отменен его концерт в Екатеринбурге. Организаторы сообщили, что из-за технических проблем отменен весь гастрольный тур певца.
Зрители, купившие электронные билеты, получат возврат средств автоматически. Тем, кто приобрел билеты в кассе, необходимо обратиться за возвратом денег до 5 июня 2026 года.
Алексей Глызин — известный советский и российский эстрадный певец, актер и музыкант. В его репертуаре такие хиты, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Друг» и «Не волнуйся, тетя».