В Белгороде школы и детсады подключат к резервному электроснабжению

Школы и детские сады в Белгороде, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме. Их подключат к резервным источникам электроснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Сегодня ночью в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах объявляли режим ракетной опасности. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, пострадал один человек. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения: обесточена одна из насосных станций. В городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю погиб мирный житель.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.