Росавиация сняла ограничения на полеты в Нижнем Новгороде

В международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) полностью сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Все временные запреты, введенные для обеспечения безопасности полетов, официально прекратили свое действие в 8:07 утра. В настоящий момент воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, авиаограничения в нижегородском аэропорту были введены ночью 25 мая в 00:09. Из-за мер безопасности часть рейсов выполнялась с задержками.