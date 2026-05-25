Росавиация сняла ограничения на полеты в Нижнем Новгороде

Временные меры безопасности в международном аэропорту имени Чкалова, введенные ночью 25 мая, полностью отменены.

В международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) полностью сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Все временные запреты, введенные для обеспечения безопасности полетов, официально прекратили свое действие в 8:07 утра. В настоящий момент воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, авиаограничения в нижегородском аэропорту были введены ночью 25 мая в 00:09. Из-за мер безопасности часть рейсов выполнялась с задержками.