«Сидел у машины без помощи от полицейских в луже крови». Пострадавшие белорусы рассказали, как их преследовали со стрельбой польские силовики

Нападению подверглись четыре гражданина Беларуси, все произошло во время фейковой спецоперации польских силовиков, отметили в телеэфире. Мужчины купили в Германии подержанные авто, при возвращении на территории Польши их около 30 — 40 километров преследовали затонированные джипы. На паркинге из них выбежали люди в черной гражданской одежде, разбили боковое стекло и вытянули одного белоруса из авто. Сейчас пострадавший при нападении житель Слонима Иван сказал, что до последнего не верил в то, что колонну преследует полиция, так как на джипах не было никаких опознавательных знаков.