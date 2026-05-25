«Сидел у машины без помощи от полицейских в луже крови». Пострадавшие белорусы рассказали, как их преследовали со стрельбой польские силовики

Пострадавшие в Польше белорусы рассказали, как их преследовали со стрельбой польские силовики, сообщили в эфире «Беларусь 1».
Нападению подверглись четыре гражданина Беларуси, все произошло во время фейковой спецоперации польских силовиков, отметили в телеэфире. Мужчины купили в Германии подержанные авто, при возвращении на территории Польши их около 30 — 40 километров преследовали затонированные джипы. На паркинге из них выбежали люди в черной гражданской одежде, разбили боковое стекло и вытянули одного белоруса из авто. Сейчас пострадавший при нападении житель Слонима Иван сказал, что до последнего не верил в то, что колонну преследует полиция, так как на джипах не было никаких опознавательных знаков.
Житель СЛонима Иван также подвергся нападению польских силовиков. Фото: стоп-кадр | видео «Беларусь 1».
Двое белорусов попытались уехать от нападавших, еще двое не успели. На паркинге была стрельба. 60-летний Александр попытался скрыться на авто, и его машину расстреляли. В корпусе иномарки эксперты насчитали 29 отверстий. Водитель был ранен в ноги, ухо и щеку, и до приезда скорой просидел у машины без помощи со стороны полицейских в луже крови.
После задержания польские силовики обыскали машины и поняли, что взяли не тех. Затем еще приехали представители других силовых структур, а пассажиры джипа надели нашивки на рукава. Задержанным белорусам сделали тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови, однако ничего не нашли.
Раненого белоруса прооперировали в польской больнице, где извлекли пули и зашили раны. Но сделали это неправильно. Раны зашили наглухо, чего нельзя было делать, и из-за неправильного лечения у мужчины начала развиваться инфекция. За свое освобождение в Польше мужчина вынужден был заплатить залог 7000 злотых (свыше 5000 белорусских рублей. — Ред.).
После этого знакомые помогли ему вернуться домой, в Слоним, откуда белоруса доставили в военный госпиталь. В Беларуси пострадавший перенес уже пять операций, и ему предстоит еще несколько вмешательств. Угроза жизни миновала, врачи делают все, чтобы мужчина мог вернуться к полноценной жизни, двигаться и ходить.
Белорусские следователи установили имена польских полицейских и медиков, оказавших неквалифицированную помощь Александру. СК проводит проверку.
— Восстановлена картина произошедшего, получены достоверные данные о месте нападения, а также о личностях сотрудников полиции, стрелявших в гражданина Беларуси. Этому инциденту будет дана жесткая правовая оценка, — прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.
