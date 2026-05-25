Музеи Хабаровского края получили новое оборудование по нацпроекту

Три музея в Амурском и Нанайском районах, а также в Бикинском округе оснастили современным оборудованием в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На обновление музеев выделено свыше 4,1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Амурский городской краеведческий музей получил оборудование для учёта ценностей и обеспечения безопасности экспонатов. В зале нанайской культуры появились витринно экспозиционные модули с этническими орнаментами. Открытие зала приурочено ко Дню рождения Амурска (июнь).
Музей имени Н. Г. Евсеева (Бикинский округ) в 2026 году оснастили осушителями и увлажнителями воздуха для сохранности культурного наследия. Также установлены новые витрины, манекены и моноблок. В музее имени А. П. Ходжер (Нанайский район) появился интерактивный тактильно звуковой терминал.
В планах на год — оснащение ещё шести музеев края, включая Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей Верхнебуреинского района, музей Новоургальского городского поселения и Межпоселенческий информационный библиотечно музейный центр района им. Полины Осипенко. Кроме того, запланирован капремонт музеев в Чегдомыне и Бикине, а также обновление Ванинского районного краеведческого музея за счёт краевой поддержки.
