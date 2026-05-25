Дубовка попала в рейтинг турнаправлений с самыми быстрорастущими ценами

Дубовка Волгоградской области вошла в рейтинг турнаправлений, где летний отдых за год вырос сильнее всего. Как сообщили аналитики сервиса ТВИЛ. РУ, волгоградский курорт смог обогнать лишь краснодарский Джемете.
Так, средняя стоимость проживания за сутки в Дубовке туристам обойдется в 5299 рублей. За год стоимость аренды выросла на 106%. В поселке Джемете в Краснодарском крае стоимость проживания за год выросла на 137% и составила 4492 рубля.
Тройку лидеров замыкает поселок Черноморское в Крыму где цена на аренду жилья за год выросла на 61% — 5581 рублей.
