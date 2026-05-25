Медведев призвал совершенствовать ЕГЭ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ЕГЭ нужно совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и последовательно устраняя слабые, считает председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопрос РИА Новости, остается ли ЕГЭ эффективным инструментом аттестации выпускников, Медведев указал, что ЕГЭ серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования.
«При всех недостатках — а они, безусловно, есть — эта система дала выпускнику независимо от места проживания и достатка семьи реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз. Ведь мы всегда к этому стремились. Сегодня это вполне возможно», — пояснил он.
Медведев рассказал, что как председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию получает много обращений с критикой ЕГЭ, которая отражает реальные проблемы, но показывает, где надо лучше настроить всю процедуру.
«Отмена ЕГЭ лишь вернет нас к старым проблемам: неравенству возможностей, субъективности оценок при поступлении (включая взятки), зависимости от места, где человек родился и учился в школе. Поэтому ЕГЭ нужно совершенствовать — вдумчиво, без кампанейщины. Важно сохранить и развивать сильные стороны системы, последовательно устранять слабые», — сказал Медведев.
Процедура должна становиться более удобной, прозрачной и технологичной, но при этом не создавать новых барьеров для учеников, заключил он.