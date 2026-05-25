Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев призвал совершенствовать ЕГЭ

Медведев: ЕГЭ нужно совершенствовать, развивая сильные стороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ЕГЭ нужно совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и последовательно устраняя слабые, считает председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос РИА Новости, остается ли ЕГЭ эффективным инструментом аттестации выпускников, Медведев указал, что ЕГЭ серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования.

«При всех недостатках — а они, безусловно, есть — эта система дала выпускнику независимо от места проживания и достатка семьи реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз. Ведь мы всегда к этому стремились. Сегодня это вполне возможно», — пояснил он.

Медведев рассказал, что как председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию получает много обращений с критикой ЕГЭ, которая отражает реальные проблемы, но показывает, где надо лучше настроить всю процедуру.

«Отмена ЕГЭ лишь вернет нас к старым проблемам: неравенству возможностей, субъективности оценок при поступлении (включая взятки), зависимости от места, где человек родился и учился в школе. Поэтому ЕГЭ нужно совершенствовать — вдумчиво, без кампанейщины. Важно сохранить и развивать сильные стороны системы, последовательно устранять слабые», — сказал Медведев.

Процедура должна становиться более удобной, прозрачной и технологичной, но при этом не создавать новых барьеров для учеников, заключил он.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше