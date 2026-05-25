Медведев призвал не отказываться от длинных школьных каникул

Медведев назвал долгие летние каникулы традицией для России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Долгие летние школьные каникулы — традиция для России, от которой не нужно отказываться, считает председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Долгие летние каникулы в нашей стране — традиция, от которой не нужно отказываться. Помните известную школьную фразу “Звонок — для учителя”? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски», — сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, нужны ли школьникам такие длинные летние каникулы.

Медведев отметил, что дети должны уйти на перезагрузку вместе с родителями.

«Летний отдых кажется слишком длинным, если ребенку в это время нечем заняться, проявить свои таланты. Важно сделать досуг детей разнообразным, познавательным и активным. На это направлены специальные программы, которые осуществляются в каждом регионе нашей страны», — считает он.

Медведев поздравил учителей и учеников с завершением учебного года и пожелал отличных результатов на экзаменах и хорошего, полноценного отдыха летом.

