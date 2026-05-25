Душ с риском для жизни: как любовь к кипятку может довести до сердечного приступа

Миллионы людей мечтают забраться под горячий душ, чтобы смыть грязь долгого дня и унять ноющие мышцы. Однако эксперты предупреждают: привычка постоянно наращивать температуру способна повысить риск сердечных заболеваний, остановки сердца и инсульта.
Горячая вода расширяет кровеносные сосуды — этот процесс называется вазодилатацией, — чтобы подтолкнуть теплую кровь к поверхности кожи. Одновременно резко падает артериальное давление, заставляя сердце биться быстрее, чтобы поддерживать кровоток. Недавние исследования показывают, что горячий душ может ускорять сердцебиение более чем на 30 процентов.
«Когда тело подвергается воздействию очень горячей воды, сосуды вблизи кожи начинают расширяться, пытаясь отдать тепло и отрегулировать температуру, — пояснила в беседе с Daily Mail сосудистый хирург Ксабия Калисте. — Этот сдвиг перенаправляет кровоток к коже, и в ответ сердце зачастую начинает работать усерднее и биться чаще, чтобы поддержать адекватное кровообращение и давление во всем теле».
Скачки пульса и падение давления могут привести к головокружению, особенно у людей с уже имеющимися сердечными патологиями, повышая риск обморока и травмы головы. А регулярные эпизоды высокого пульса создают нагрузку на сердце, вынуждая орган трудиться с перенапряжением и недополучать обогащенную кислородом кровь, что в итоге увеличивает угрозу инфаркта.
Одно исследование 2021 года с участием десяти здоровых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет показало: горячая вода увеличивала частоту сердцебиения испытуемых в среднем на 32 процента. Объем крови, перекачиваемой сердцем за одно сокращение, подскакивал на 44 процента — признак возросшего сердечного выброса, то есть сердце начинало качать кровь гораздо интенсивнее.
Если здоровый организм обычно справляется с повышенным пульсом и пониженным давлением, то при уже существующих заболеваниях такие перепады могут стать опасными. Дисавтономия — группа состояний, вызывающих сбои вегетативной нервной системы, — провоцирует резкие скачки давления даже от незначительных движений, например, при вставании со стула. Наложившись на падение давления от горячей воды, они могут вызвать дурноту, затуманивание зрения и обморок.
«У здоровых людей организм обычно быстро компенсирует эти изменения, но у некоторых пациентов, например, с сосудистыми или сердечно-сосудистыми заболеваниями, последствия могут быть куда серьезнее и приводить к инфаркту или инсульту», — предостерегает доктор Калисте.
Вместе с тем она подчеркивает: «Большинству людей нет нужды отказываться от теплого душа», однако отдельным группам стоит убавить температуру. «Очень горячим или долгим душем с осторожностью следует пользоваться пожилым людям, а также тем, у кого диагностированы сердечная недостаточность, сосудистые заболевания, пониженное давление или плохое кровообращение, из-за потенциального стресса для сердечно-сосудистой системы, — говорит хирург. — Пациентам, страдающим обезвоживанием, принимающим лекарства от давления или склонным к головокружениям и падениям, также стоит быть осторожнее, поскольку резкие сосудистые изменения увеличивают риск обморока и потери равновесия».
Врачи обычно рекомендуют температуру душа в пределах 37−41 градуса по Цельсию, чтобы снизить не только нагрузку на кровообращение, но и повреждения кожи: слишком горячая вода разрушает защитный барьер, повышая риск экземы и покраснений.