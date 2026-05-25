История многодетной мамы: любовь, партнерство и сообщество

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. История семьи Ирины началась еще в студенческие годы. Ее будущий муж Антон был одногруппником. После университета он сделал предложение, и вскоре они поженились. Почти сразу в их жизни появился первый ребенок.
Сейчас Антон работает на двух работах — он дорожник, занимается строительством мостов. Несмотря на занятость, Ирина говорит о нем просто: «Золотой человек». Он включен в жизнь детей, проводит с ними время, когда может, и остается надежной опорой семьи.
В их доме нет сложных ритуалов, но есть простые традиции — например, семейные фотосессии на Новый год и дни рождения. Эти моменты становятся якорями памяти, которые соединяют годы в единое целое.
С каждым ребенком менялось и отношение к жизни. Если с первым Ирина была «типичной мамой в декрете», то со вторым начала больше двигаться — путешествовать, выезжать, не ограничивать себя рамками.
Она убеждена: дети — не препятствие для жизни, а ее часть.
Помимо материнства, Ирина развивает сразу несколько направлений. Она работает видеомейкером, сопровождает женщин как доула и строит бизнес в парфюмерной компании.
Важную роль в ее становлении сыграло сообщество мам «Красноярочки в декрете». Когда малдшему было три месяца, подруга добавила Ирину в чат. Сначала она отнеслась скептически, ожидая привычных разговоров «о детях и пюрешках». Но оказалось иначе.
Сообщество стало для нее поддержкой, местом силы. Там были женщины с похожими взглядами, живыми интересами и желанием развиваться.
Со временем небольшая группа из 20 человек выросла до 1800. Сейчас Ирина — координатор встреч. Они проходят регулярно: мамы собираются, общаются, участвуют в мероприятиях, ходят на встречи с экспертами, но главное — всегда приходят с детьми и не боятся осуждения. Ирина уверена: именно благодаря этому сообществу она смогла сохранить ресурс, не потеряться в быту и продолжить развиваться как личность.
